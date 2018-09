Floridia, in auto con hashish, marijuana e semi di canapa: finisce ai domiciliari

Aveva in auto 45 grammi di hashish, 2 di marijuana, 16 semi di canapa indiana oltre a 350 euro in contanti, ritenuti probabile provento dell'attività di spaccio. In manette è finito un 51enne, incensurato di Floridia, sorpreso dai Carabinieri fermo a bordo strada in un'area rurale.

Sottoposto il veicolo a controllo, sotto il sedile passeggero, è stata trovata la droga. Da qui l'arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. All'uomo sono stati concessi i domiciliari.