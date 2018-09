Canicattini Bagni, sospesa l'interruzione dell'energia elettrica

Nessuna interruzione dell’energia elettrica il 27 Settembre, a Canicattini Bagni.

E' stato il sindaco Marilena Miceli a chiedere, al responsabile di cantiere per gli interventi alla cabina di via Regina Elena, la sospensione dell'intervento in considerazione della concomitanza dei festeggiamenti in onore di San Michele, Patrono della città.

Data e modalità di proseguo dei lavori verranno concordati, di comune accordo, nel corso di un incontro che si terrà domani tra il Sindaco Miceli ed Enel.