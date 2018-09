Rosolini, pubblicata manifestazione di interesse per eventi e iniziative

Pubblicato sul sito del comune di Rosolini la manifestazione di interesse con l’obiettivo di adottare strategie per incrementare e incentivare l’offerta turistico-culturale del territorio.

L'Amministrazione ha intenzione di intraprendere un percorso per allestire un programma di eventi per il periodo autunnale e invernale, con particolare attenzione alle festività natalizie.

Le proposte devono pervenire entro e non oltre il 30 ottobre con le indicazioni: esatta denominazione del soggetto proponente; titolo e breve descrizione dell’evento e del programma che si intende realizzare; finalità e obiettivi; data e luogo di svolgimento; indicazioni di carattere tecnico-logistiche; ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta.