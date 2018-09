Lentini, i 21 convocati della Sicula Leonzio per la partita con il Trapani

Sono 21 i convocati dall’allenatore della Sicula Leonzio, Paolo Bianco, per la partita in programma domani allostadio Provinciale di Trapani a partire dalle 20.30), valida per la terza giornata del campionato di Serie C.

PORTIERI: La Cagnina Michele, Polverino Emanuele

DIFENSORI: Aquilanti Antonio, Esposito Mirko, Ferrini Manuel, Laezza Giuliano, Squillace Tommaso, Talarico Devis

CENTROCAMPISTI: D’Angelo Santo, Giunta Francesco, Esposito Gianluca, Palermo Francesco, Sidibe Aboubacar

ATTACCANTI: De Felice Francesco, Gammone Antonio, Juanito Gomez, Ripa Francesco, Rossetti Mattia, Russo Francesco, Sainz-Maza Miguel Angel, Vitale Vincenzo