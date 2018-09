Siracusa, visita Mattarella: dall'amministrazione comunale ringraziamenti ai volontari

Ringraziamenti da parte dell'amministrazione comunale di Siracusa, a firma dell'assessore Giusy Genovesi a tutte le associazioni di volontariato di Protezione civile per il loro operato. Oggi in particolare l'assessore tiene a dare il giusto riconoscimento "per essere stati di supporto alle Forze dell’Ordine durante la visita del Presidente della Repubblica Mattarella, dimostrando solidarietà, spirito di abnegazione e grande operatività.

La città di Siracusa è città solidale - commenta Genovesi - e la vostra solidarietà, fatta di concreta presenza e reale condivisione del percorso di collaborazione con il Servizio Comunale di Protezione Civile, onora lo spirito etico-sociale che ci onoriamo di voler trasmettere”.