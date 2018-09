Canicattini Bagni, Festa di San Michele: il programma e la mostra "La spada dell’Arcangelo"

Con la traslazione, avvenuta ieri, sono ufficialmente cominciati i festeggiamenti in onore del Santo Patrono, San Michele Arcangelo, che si celebrano Sabato 29 Settembre.

In programma manifestazioni, convegni, escursioni nel territorio ibleo, mostre, sagre ai giochi del Palio dedicato al Patrono. Lunedì 24 Settembre ore 17:30-19:00 è prevista la celebrazione del Sacramento del Perdono.

“La Spada dell’Arcangelo” è il tema della conferenza e della mostra che si terranno giovedì 27 Settembre, alle ore 18:30, al Museo Civico Tempo di via XX Settembre 132 – via De Pretis 18 a Canicattini Bagni, in occasione delle manifestazioni in programma per la festa del Patrono della città, San Michele.

Durante la serata il prezioso reperto verrà esposto dalle 18:30 alle 23:00.

I lavori, saranno aperti dai saluti di: Marilena Miceli, Sindaco di Canicattini Bagni; Loretta Barbagallo, Assessore alla cultura; Don Sebastiano Ferla, Parroco della Chiesa Madre.

Interverranno: Giuseppe Carrabino, Presidente della Società augustana Storia Patria e studioso di arti suntuarie, che si soffermerà sul tema “La spada nella fede, l’arma nell’iconografia dei Santi Paolo, Domenico e Michele”; Tanino Golino, Storico e studioso di devozioni popolari, nonché vicepresidente del Museo Ci-vico Tempo, interverrà su “Le donazioni auree nella tradizione cattolica” e Massimo Scirpo, Maestro orafo di Palazzolo Acreide, già autore di importanti opere come la “corona d’oro dell’Addolorata di Palazzolo Acreide” che illustrerà e farà vedere in video le vari fasi di realizzazione del manufatto aureo e di recupero dell’elsa della spada di San Michele Arcangelo di Canicattini Bagni.

Sul sito Internet e sulla pagina Facebook del Comune, agli indirizzi www.comunedicanicattinibagni.it e https://facebook.com/comunedicanicattinibagni/ è visionabile e scaricabile la brochure con il programma della festa.