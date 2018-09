Mercoledì il consiglio generale di Femca Cisl Ragusa Siracusa

E' stato indetto per mercoledì prossimo alle 9.30, nella sala conferenze dell’Hotel Parco delle Fontane, in viale Scala Greca 325, il Consiglio generale per la Femca Cisl Ragusa Siracusa. All’ordine del giorno della federazione dei chimici l’elezione del nuovo segretario generale che prenderà il posto di Sebastiano Tripoli, ormai nello staff della segreteria nazionale.

Ai lavori saranno presenti Nora Garofalo, segretaria generale nazionale della Femca Cisl, Franco Parisi, segretario generale della Femca Sicilia e Paolo Sanzaro, segretario generale della UST Cisl Ragusa Siracusa.