Rosolini, l'assessore Di Stefano al seminario "Normativa Edilizia ed Urbanistica"

Presente al seminario informativo su "Normativa Edilizia ed Urbanistica – D.P.R. 380/2001, attuazione di contenuti e procedure per professionisti ed Amministrazioni Locali" anche l'assessore ai Lavori Pubblici, Carmelo Di Stefano.

L'evento, promosso dall’Ordine provinciale degli Architetti, si è svolto a Siracusa venerdì scorso presso l’Urban Center.

"Considerata l’importanza degli argomenti trattati e della presenza delle varie Istituzioni interessate – afferma l’assessore Di Stefano – come Amministrazione Comunale abbiamo ritenuto importante partecipare al seminario. All’evento ha preso parte anche l’arch. Giovanni Calabrese, tecnico dell’Utc, a dimostrazione di quanta importanza dia questa Amministrazione al lavoro congiunto con il personale dipendente dell’Ente per una più efficiente ed efficace azione sul territorio. Nel corso del seminario è emersa la necessità della realizzazione di un linguaggio comune indispensabile per creare una sinergia tra coloro che si occupano di urbanistica, evidenziando come sia determinante avviare una formazione unica tra tutti i soggetti coinvolti, al fine di svilupparne la reciproca collaborazione. Da qui è partito un confronto con tutte le Istituzioni presenti, in particolare Enti Locali ed i relativi Uffici Urbanistici. Per quanto riguarda il nostro Comune – prosegue Di Stefano – abbiamo potuto riscontrare una carenza nel nostro Sportello Urbanistico. Infatti i nostri tecnici pur adottando i Modelli Regionali per la presentazione delle pratiche, non riesce ancora ad utilizzare un sistema informatico per mettere nella condizione sia i tecnici residenti nel territorio Comunale che non, di presentare le pratiche senza doversi spostare. Alla luce di questa carenza – conclude Di Stefano – ci stiamo già attivando per la predisposizione di un Regolamento Edilizio Tipo, così come indicato nel Decreto Regionale".