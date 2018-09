La provincia di Siracusa seconda in Sicilia per cause pendenti contro il Fisco. Sono ben 15.705.

Il dato si evince dal Rapporto sul contenzioso tributario elaborato dalla direzione della Giustizia tributaria del ministero dell’Economia e pubblicato dalla Sicilia.

L'Isola risulta essere la regione che conta il maggior numero di ricorsi alla commissione tributaria. Il record provinciale spetta a Catania con 39.572 cause pendenti, segue Siracusa, poi Palermo con 11.646 cause e Messina con 11.217.

I ricorsi giacenti in Sicilia riportano numeri unici in Italia: a fine 2017 erano 97.098, ai quali se ne sono aggiunti 15.497 nei primi sei mesi di quest'anno. Ne sono stati definiti 23.68, per cui la giacenza è adesso di 88.914, quasi il doppio della seconda in classifica, la Calabria, che ne conta 45.389.