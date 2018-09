Siracusa, tentata rapina in tabaccheria: il malvivente esplode un colpo di pistola

Tentata rapina ieri pomeriggio ai danni di una tabaccheria di Piazza Euripide, a Siracusa.

In azione un individuo, che ha agito a volto scoperto e armato di pistola. Di sicuro il malvivente non si aspettava la reazione forte del titolare dell'esercizio commerciale, di un dipendente e di alcuni passanti, con i quali ha ingaggiato una colluttazione. Poi l'esplosione di un colpo d'arma da fuoco e la fuga. L’arma, caricata a salve, i bossoli e i proiettili inesplosi, sono stati recuperati e sequestrati dai Poliziotti delle Volanti, chiamati ad intervenire sul posto.

Indagini in corso per individuare il responsabile.