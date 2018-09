Siracusa, domani sciopero e sit in davanti la stazione

Confermato per domani lo sciopero dei lavoratori che prestano attività nei servizi del settore degli appalti ferroviari.

Ne dà notizia il segretario provinciale della Filt Cgil, Vera Uccello. Per domani è previto il fermo dei lavoratori delle aziende di servizi del gruppo Ferrovie dello Stato e il sit in dinanzi alla Stazione Centrale di Siracusa.

A manifestare saranno le lavoratrici e i lavoratori delle attività di pulizia, ristorazione e accompagnamento notte.

"Tutto l'indotto ferroviario alla Stazione Centrale di Siracusa e allo Scalo Pantanelli - spiega Vera Uccello - vede la presenza di aziende in appalto. Si tratta di circa 400 dipendenti e in tutte le aziende appaltatrici sono attivi gli ammortizzatori sociali, con organici in esubero a seguito dei cambi appalto effettuati al massimo ribasso, con cambi continui e mancata applicazione delle clausole sociali e occupazionali. Una delle vertenze in atto - ricorda - è quella della Mondus srl che, dal mese di Settembre, ha attivato la procedura di mobilità, dichiarando l'esubero di 52 lavoratori in tutta la Sicilia, compreso il nostro territorio Siracusano, sia per i servizi ai treni regionali che per i servizi accessori".