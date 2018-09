Siracusa, bottino pieno per l'Ortigia al concentramento di Ostia

Tre vittorie su tre per l’Ortigia che chiude a punteggio pieno il concentramento di Coppa Italia giocato a Ostia.

Dopo le vittorie sulle due romane, i biancoverdi battono la Florentia per 10 a 5. Partenza determinata dei siracusani che alla metà del secondo tempo si trovano sul 6 a 0. Da lì partita giocata in scioltezza evitando il ritorno dei toscani che si affidano ad Astarita per dar fastidio alla difesa siciliana.

Esordio stagionale per il secondo portiere Pellegrino, al quale Piccardo concede minutaggio, e primo gol dell’anno per Ciccio Cassia.

“Abbiamo chiuso bene questa due giorni – commenta coach Stefano Piccardo – Squadra che ha risposto anche oggi pomeriggio. È stato un test importante per la nostra preparazione e adesso toccherà a noi iniziare a valutare cosa non va e cosa, invece, sta rodando. Da lunedì sera forze e attenzioni puntate all’Euro Cup. È un appuntamento storico per la società e la squadra partirà per far bene.”