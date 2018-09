Siracusa, spesa per la notifica delle multe: in extremis in Consiglio comunale vota la variazione di bilancio

Seduta d'urgenza del Consiglio comunale di Siracusa ieri pomeriggio per votare la variazione di bilancio necessaria a reperire le risorse necessarie per le spese di notifica di 20.000 multe.

Lunedì scadeva il provvedimento e oltre quella data non sarebbe stato più possibile richiedere il pagamento dei verbali.

Il comandante della Polizia Municipale, Enzo Miccoli, e il ragioniere generale, Giorgio Giannì, hanno spiegato in aula che si tratta di un passaggio imposto dalla legge e che può avvenire solo attraverso Poste Italiane. La variazione pari a 231mila 300 euro è passato con 17 sì e 4 no. Approvata anche l'immediata esecutività con 16 sì e 3 voti contrari.

La proposta a firma dell'assessore al Bilancio, Nicola Lo Iacono, due giorni fa ha superato il vaglio del nuovo collegio dei revisori del conti.

La parte più consistente della somme, circa 185mila euro, è stata prelevata da 3 capitoli del settore Mobilità destinati al miglioramento della circolazione, alla segnaletica stradale e alla Ztl; il resto dalla manutenzione stradale, dalla lotta al randagismo e dalle attività di esercitazione al tiro a segno della Polizia municipale

Hanno preso la parola in aula Mauro Basile, Michele Mangiafico, Salvatore Castagnino, Franco Zappalà, Roberto Trigilio, Pamela La Mesa, Ferdinando Messina.

In apertura di lavori, Castagnino, in considerazione dell'unicità di una convocazione di consiglio comunale di sabato, ha chiesto al presidente Scala di essere informato, nei prossimi giorni, dei costi della seduta.