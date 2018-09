Trofeo Coni Kinder, la Sicilia Under 13 del siracusano Sparta al quarto posto

Buon quarto posto, al Trofeo Coni Kinder + Sport 2018 di Rimini, per la Sicilia Under 13 di pallanuoto allenata dal siracusano Peppe Sparta. Il sette siciliano, che oltre al tecnico biancoverde ha schierato un altro pezzo di Circolo Canottieri Ortigia, Riccardo Rodolico, ha ceduto per 3 a 1 al Veneto.

In mattinata due successi, contro Trentino (11 a 1) e Toscana (3 a 2), e una sconfitta contro la Liguria (0 a 3).

La rappresentativa della FIN Sicilia, comunque, ha conquistato il terzo posto assoluto grazie ai risultati ottenuti con le squadre del nuoto e della pallanuoto.