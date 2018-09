Carlentini, marijuana e un bilancino nei mobili di casa: arrestato operaio

Continua l'impegno dei Carabinieri con l'aiuto dell'unità cinofila nella repressione di reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell'ambito di questi controlli è stato arrestato, in flagranza di reato, F.B., coniugato e operaio per detenzione ai fini di spaccio di marijuana.

l'uomo nascondeva, all’interno della mobilia di casa, un involucro in cellophane contenente circa 20 grammi di marijuana, più il relativo materiale per la pesatura del medesimo stupefacente. Trovata anche una somma contante di circa 300 euro, ritenuta frutto dell'attività di spaccio. Lo stupefacente rinvenuto, il materiale ed il denaro contante sono stati sottoposti a sequestro. F.B. è stato tradotto ai domiciliari.