Rosolini, nascondeva in casa hashish: arrestato per spaccio

Si è mostrato particolarmente insofferente ai controlli dei Carabinieri, atteggiamento che ha fatto insospettire i militare che lo hanno perquisito. Si tratta di V.G., 21enne di Rosolini, il quale è stato perquisito e trovato in possesso di 70 grammi di hashish, ancora in panetto, più il materiale necessario alla pesatura e al confezionamento delle dosi dello sostanza stupefacente.

Il ragazzo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e tradotto ai domiciliari.