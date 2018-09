Ortigia ancora in crescita batte la Roma

Seconda gara ad Ostia vinta nuovamente dall'Ortigia che ha battuto la Roma per 11 a 9.

Tre tempi giocati in perfetto equilibrio e ultimo parziale impeccabile per i siracusani che affondano l’allungo decisivo.

"Abbiamo sopperito all’assenza di Abela e siamo riusciti a gestire le situazioni con l’uomo in meno – commenta il tecnico siracusano Stefano Piccardo – Continuiamo, però, a sbagliare troppo e dobbiamo migliorare in certi frangenti. Prossima settimana, in vista della trasferta europea, dovremo lavorare sodo per riparare alcune situazioni che si ripetono in partita".