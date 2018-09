Carlentini, evade dai domiciliari e colpisce scooter e portone con un bastone

Spedizione punitiva per il 33enne Benito Fusillo, residente a Carlentini. L'uomo era stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari per possesso di alcune piante di cannabis.

Ieri Fusillo ha evaso i domiciliari per recarsi sotto casa dell'uomo che secondo lui sarebbe responsabile dell'arresto. Fusillo, armato di bastone, colpito uno scooter e la porta d'ingresso di casa della vittima.

Pare inoltre che la vittima avrebbe colpito il 33enne con un vaso di terracotta.

Sul posto la Polizia di Stato lo ha arrestato e condotto ai domiciliari.