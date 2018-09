Siracusa, deteneva clandestinamente armi in casa: arrestata una donna

E' stata arrestata, e posta ai domiciliari, Alexandra Moscuzza, 21 anni, siracusana, per detenzione di armi clandestine.

A donna, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita dalla Polizia di Stato di Siracusa, è stata trovata in possesso di: una pistola marca Bruni a salve (copia della pistola Beretta 92SB), modificata per poter sparare cartucce calibro 380, con canna non ostruita e munita di caricatore; 7 cartucce calibro 380 auto, con ogiva in piombo; 1 carabina calibro 4,5 ad aria compressa marca Diana, munita di mirino a cannocchiale; 3 spade modello giapponese di varia misura; 1 spada modello medievale.