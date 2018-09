Lentini, donna ferita da colpi d'arma da fuoco: il responsabile sarebbe parente. Arrestato

Era arrivata al Pronto soccorso con una ferita d'arma da fuoco. Lei e il suo compagno si trovavano in un rifornimento di benzina quando qualcuno ha esploso colpi d'arma da fuoco, da un ciclomotore con a bordo due persone con il volto coperto dal casco, di cui uno avrebbe raggiunto lei: questa la versione fornita dai due in ospedale. I fatti risalgono al 5 novembre del 2017, in via Vittorio Emanuele II a Lentini, intorno alle 19.30. Da quel momento sono partite le indagini della Polizia di Stato. Tante le discrepanze nel racconto che hanno convinto gli Agenti a portare avanti le indagini, fino a ieri mattina, quando hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Siracusa, nei confronti di Sebastiano Buremi, 24 anni, lentinese, accusato di detenzione illegale di pistola e lesioni.

L'uomo è un parente della coppia.