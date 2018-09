Siracusa, oltre 73mila euro per la rimozione dell'amianto all'interno del Cimitero

Firmato, dalla Regione, il decreto con il quale vengono stanziati per il Comune di Siracusa 73.049,17 euro per i lavori di consolidamento e restauro della Chiesa del Cimitero di Siracusa.

A darne notizia l'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo.

"La somma servirà anche alla rimozione e allo smaltimento dell’amianto e al rimborso oneri di conferimento in discarica" - spiega Vinciullo