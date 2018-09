L'Ortigia batte il Lazio ad Ostia

Otto a sei. Questo il punteggio totalizzato dagli atleti dell'Ortigia che hanno battuto il Lazio all’esordio nel concentramento di Coppa Italia di Ostia, contro la Lazio. L’Ortigia vince per 8 a 6 un match giocato sul filo dell’equilibrio e sull’eccessivo nervosismo.

Tra i biancoverdi, Martino Abela espulso definitivamente dalla coppia arbitrale per un presunto fallo sul centro laziale e costretto, adesso, a saltare gli incontri di domani per la doppia squalifica che gli sarà comminata.

"Non abbiamo sicuramente giocato bene – ammette il tecnico siracusano Stefano Piccardo – Partita troppo nervosa come spesso capito all’inizio di ogni nuova stagione. Abbiamo tanto da lavorare e, con un solo centro a disposizione e con Abela fuori per due turni, dovremo inventarci qualcosa per Roma e Florentia.

Partita comunque utile sotto tanti punti di vista. C’è servito questo esordio così difficile e impegnativo da un punto di vista nervoso. Ne faremo tesoro".