Siracusa, asili nido: M5s "Convocare con urgenza un tavolo di confronto"

Bisogna convocare con urgenza un tavolo di confronto. A dirlo è il gruppo consiliare del Movimento cinque stelle che spiegano i problemi che attanagliano gli asili nido a Siracusa.

"A fronte di una spesa prevista che si aggira intorno al milione ed ottocentocinquantamila euro, nell'immediato, pare che della somma occorrente siano disponibili solo 354 mila euro" - dicono

"L'Ente- aggiungono i Portavoce - non può più farsi carico di una spesa così rilevante visto che è ormai giunto a raschiare il fondo del barile. ; Pertanto occorrerà rivedere tutto dalle basi iniziando a considerare, come è giusto che sia, che gli imprenditori che vincono gli appalti si assumano quel margine di rischio legato ad un investimento". Inoltre: "E' inconcepibile che i fondi PAC non arrivino solo al comune di Siracusa per via di presunti problemi tecnici che, al momento, sono ancora da verificare -affermano i Portavoce del M5S Siracusa saliti al Consiglio Comunale aggiungendo che - risulta inaccettabile il ritardo dell'apertura delle mense scolastiche rimandata a Gennaio 2019". Del resto, i numeri sui capitoli di spesa inerenti la gestione degli Asili Nido, parlano chiaro: Solo per quello ubicato in Via Regina Corte, si renderà necessaria una somma di 121,000 euro per la sola messa in sicurezza, e dato che nell'anno corrente non si potrà usufruire, per l'appunto, dei fondi PAC che sinora hanno permesso di mantenere questa modalità di gestione in precario equilibrio, tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, insieme a quella per le utenze, saranno, come è stato sinora, a carico della cittadinanza.