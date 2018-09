Londra, May: "Meglio niente che cattivo accordo"

Nei negoziati tra Gran Bretagna e Ue sulla Brexit "siamo nell'impasse" e per Londra "nessun accordo è meglio di un cattivo accordo". Lo ha detto la premier Theresa May in una dichiarazione all'indomani del vertice Ue di Salisburgo. Il governo britannico ha sempre trattato l'Unione Europea "con nient'altro se non rispetto" e "il Regno Unito si attende lo stesso" rispetto da Bruxelles", ha detto May nel suo intervento da Downing Street sulla Brexit, in risposta all'atteggiamento di ieri dei leader dei 27 a Salisburgo. "Una buona relazione dipende da questo, alla fine del processo" negoziale, ha quindi avvertito, lasciando trasparire la sua irritazione per i toni del vertice di ieri.