Siracusa, approvata l'Agenda Urbana: interventi da 23 milioni di euro

Approvata dalla giunta Italia l'Agenda urbana, atto che prevede interventi da 23 milioni di euro dell'Unione Europea attraverso la Regione.

Le maggiori risorse saranno destinate al contenimento dei consumi di energia, specie negli edifici pubblici, e alla mobilità urbana, seguiti dagli investimenti nei servizi socio-sanitari e nel cosiddetto social housing, contro l'emergenza abitativa.

"Un pregevole lavoro di squadra – hanno evidenziato Italia e Randazzo, sindaco e vice – che ci consente di essere in cima all'elenco dei comuni siciliani e, dunque, di accelerare l'attuazione degli interventi. In una fase di contrazione delle risorse, specie quando sono in gioco investimenti pubblici rivolti al superamento del disagio sociale, al miglioramento della qualità della vita e alla valorizzazione del territorio, è importante saper sfruttare i finanziamenti europei e sapere seguire le procedure in maniera corretta per evitare interruzione e ritardi nel flussi di finanziamento".