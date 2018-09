Canicattini Bagni, il sindaco scrive a Unicredit: "Servizio di cassa anche per i non correntisti"

Ripristino del servizio di cassa alla filiale di Canicattini di Unicredit, funzionante attualmente solo per i correntisti.

Questa la richiesta che il Sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, ha avanzato alla direzione provinciale e regionale dell'Istituto di credito, a seguito delle numerose segnalazioni e lamentele dei suoi concittadini.

"Unicredit - riferisce il sindaco - detiene in esclusiva pamenti e versamenti per il rinnovo patenti o le tasse universitari e la decisione di chiudere il servizio ai non correntisti causa enormi disagi, in particolare agli anziani e a quanti non hanno la possibilità di recarsi in altra città".