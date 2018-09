Siracusa, delegazione di alunni del Verga al Comune

Una delegazione del IV Istituto Comprensivo G.Verga di Siracusa guidata dal dirigente scolastico, Annalisa Stancanelli ha incontrato questa mattina nella sala Consiliare di palazzo Vermexio,Il sindaco Francesco Italia e il presidente del consiglio comunale, Moena Scala.

Iniseme ai professori c'erano le classi V a e b della primaria e 2 c della scuola secondaria di primo grado.

"Come amministrazione – ha detto il sindaco Italia – porremo particolare attenzione al mondo della scuola, sarà nostra cura mettere a disposizione maggiori somme nei prossimi bilanci, per effettuare una manutenzione costante negli edifici scolastici di nostra competenza per garantire la giusta sicurezza dei nostri ragazzi".

Rispondendo ad alcune domande degli alunni, il sindaco si è poi soffermato sul problema immigrazione e sviluppo sostenibile.

"L'incontro di questa mattina – ha detto il presidente del consiglio comunale Moena Scala - acquista un valore importante in quanto testimonianza di un progetto di cittadinanza attiva che prende le mosse proprio dalla scuola".