Siracusa, progetto Urban Waste: oggi conclusa la seconda giornata

Seconda giornata all'Urban Center dell'evento di scambio di conoscenze su “misure di marketing e comunicazione delle buone pratiche ai diversi gruppi target”.

"Eventi come questo - ha dichiarato il vicesindaco Giovanni Randazzo - non possono che contribuire alla crescita dei paesi partecipanti. Il progetto veicola conoscenze importanti che potranno influenzare in positivo l’approccio dell’amministrazione, dei cittadini e dei tanti turisti che visitano la città".

Firmata la “Charter of Commitments for Sustainable Material, resources management and Circular Economy”, un documento che hanno già firmato altre 12 città europee e che altre firmeranno nel prossimo incontro che si terrà a Lisbona in novembre.

Tra i punti salienti del documento, il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati a livello locale e regionale nelle attività di collaborazione e di apprendimento reciproco, al fine di aumentare la consapevolezza per ridurre gli impatti negativi del turismo sull’ambiente.