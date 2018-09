Siracusa, commemorazione del prof. Cherif Bassiouni: la città si prepara ad accogliere il presidente Mattarella

A pochi giorni dal primo anniversario della morte del prof. Cherif Bassiouni ( scomparso il 25 settembre del 2017), l'Isisc, che si può considerare a tutti gli effetti la sua creatura, lo ricorda, domenica 23 settembre, con una cerimonia alla quale parteciperà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Questa mattina conferenza stampa di presentazione dell'evento che vedrà parte di Ortigia blindata.

Il presidente dell'Isisc, Jean Francois Thony ha tenuto a sottolineare come con questo evento l'Isisc intende onorare la memoria del prof. Bassiouni e garantire la continuità dell'opera portata avanti da Bassiouni a tutela dei diritti umani.

"Abbiamo il dovere - ha detto Thony - di raccogliere l'eredità culturale e valoriale del prof. Bassiouni, ciò per cui ha speso la propria vita, vale a dire la speranza di pace, l'affermazione della giustizia nel mondo e la lotta alla criminalità organizzata internazionale".

Il programma prevede gli interventi del presidente della Regione, Musumeci, del sindaco Italia e del giudice della Corte Penale Inyernazionale, Rosario Aitala. A seguire interverranno Giovanni Maria Flick, presidente onorario dell'Isisc e già Ministro della Giustizia, Paola Severino, già Ministro della Giustizia, Emma Bonino, già Ministro degli Affari esteri, John Varaele, presidente dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale.

Sarà anche proiettato un docufilm per ricordare Bassiouni soprattutto ai più giovani.

Al termine è prevista la scopertura della targa commemorative per mano del presidente Mattarella nella piazzetta antistante l'Isisc, la cui sede sarà intitolata a Bassiouni e diventerà infatti, "Cherif Bassiouni center".

Già predisposto il piano di sicurezza: la Prefettura ha, infatti, recepito il protocollo del Viminale.

Predisposte anche le modifiche alla circolazione stradale: dalle 8 di domenica e fino alle 20 in via della Giudecca, piazza San Filippo, Piazza del Precursore e via Logoteca vigerà il divieto di transito.

I cittadini che lo vorranno potranno assistere alla scopertura della targa in piazza San Filippo aldilà delle transenne.