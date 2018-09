Lentini, carenze igieniche e irregolarità: sanzionati esercizi

Polizia e Asp ancora impegnati nei controlli amministrativi all'interno dei ristoranti.

I due di questi, sul territorio di Lentini, sono state riscontrate delle irregolarità igienico sanitarie per le quali sono state elevate delle sanzioni nei confronti delle società proprietarie per un totale di 3.000 euro.

Inoltre, la Polizia ha riscontrato che in un Internet Point riscontrando il titolare svolgeva, senza alcuna autorizzazione, l’attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi.

I computer utilizzati per il gioco e le ricevute attestanti le scommesse sono stati sequestrati.

La sanzione amministrativa elevata ammonta ad oltre 6.000 euro e il titolare è stato denunciato in stato di libertà.