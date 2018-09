Approvato decreto Milleproroghe, Siracusa perde 13 milioni per le periferie

E' tra i comuni penalizzati quello di Siracusa nell'ambito dell'approvazione definitiva del decreto Milleproroghe, avvenuta ieri a Roma.

Nel decreto, infatti, manca l'emendamento che avrebbe dovuto sbloccare i fondi per le periferia: 202milioni per tutta la Sicilia, di cui 13 milioni solo per Siracusa

Indignato l'ex sindaco Giancarlo Garozzo che affida a Facebook il suo sfogo: "Avevamo il decreto firmato e i progettisti nominati, già alcuni progetti esecutivi pronti per andare in gara. Il bando delle periferie voluto da governo Renzi scompare in una notte e scompaiono 13 milioni di euro per la città di Siracusa. Un lavoro lungo e complicato cancellato da chi dei comuni e delle periferie evidentemente non importa un tubo. Sono davvero arrabbiato" - conclude.