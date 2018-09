Siracusa, cerca di disfarsi della droga gettandola dalla finestra: arrestato

Guardia di Finanza, con il supporto dell'unità cinofila, ancora impegnati nella repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di perquisizione domiciliare, sono stati sequestrati 110 grammi di hashish rinvenuti nell'abitazione del siracusano D.C.G., siracusano 24enne.

Il ragazzo avrebbe tentato di lanciare dalla finestra di casa della camera da letto una scatola, poi rinvenuta, con all'interno 42 dosi di hashish, insieme a una bilancia elettronica per la pesa.

La presenza del bilancino testimonia che la droga era pronta per l’immediata vendita.

L'uomo è stato arrestato in stato di flagranza e condotto alla casa circondariale di Cavadonna