Manovra, più Iva? Governo compatto smentisce. Tria: 'Conti in equilibrio'

Il governo smentisce compatto l'aumento dell'Iva. Lo fa Conte, lo fanno i due vicepremnier, Matteo Salvini, e Luigi Di Maio, e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il quale, davanti al Parlamento, rassicura sull'equilibrio dei conti.

L'obiettivo, spiega Tria, è la graduale realizzazione degli interventi di politica economica contenuti nel contratto di governo, compatibilmente con le esigenze di mantenere l'equilibrio dei saldi strutturali di finanza pubblica.

Tria ha ricordato che, con le risoluzioni al Def, la maggioranza impegnava il governo "ad assumere tutte le iniziative per favorire il disinnesco" degli aumenti di Iva e accise.

Al termine del vertice informale Ue di Salisburgo, lo stesso premier italiano torna sulla questione Iva: "Non abbiamo mai contemplato di aggravare la posizione dei contribuenti".

Il presidente del consiglio, inoltre, ha precisato che sul 2% ha tirato fuori "un numero per dire 'non impicchiamoci adesso ai decimali'. Anche oggi in riunione - ha affermato - ho avuto un contatto costante con il ministro Tria: siamo in piena fase di elaborazione della manovra e dei suoi dettagli, in questo momento non ha senso tirare fuori un numero, non voglio parlare di decimali". "Il numero della manovra dovrà dare anche il segno che stiamo tenendo i conti in ordine".

Secondo Tria, inoltre, "parlare di pace fiscale non significa varare un nuovo condono". Piuttosto significa "fisco amico" e "incremento della tax compliance", con "iniziative di aiuto ai cittadini in difficoltà". "Sono in corso da tempo approfondimenti tecnici delle amministrazioni coinvolte sulla configurazione della misura e sulla definizione della platea dei destinatari in linea con le indicazioni del contratto di governo", ha detto inoltre sul reddito di cittadinanza.

Per quanto riguarda le misure della manovra e il reperimento delle risorse per attuarle "il governo procederà all'individuazione degli ambiti di intervento in sede di predisposizione della Nota di aggiornamento al Def. In quella sede sarà definito il quadro delle diverse misure del contratto di governo che troveranno attuazione nel disegno di legge di bilancio".

Di Maio ribadisce la compattezza del governo sulle misure da prendere. "E' una fake news, - dice a Radio 24 - non è assolutamente vero, perché in questo governo non si permetterà ai soldi di uscire dalla porta e entrare dalla finestra, non vogliamo fare il gioco delle tre carte". "L'Iva non aumenta, certamente", assicura anche Matteo Salvini.

"Questo - evidenzia Di Maio - è un governo compatto, che sta mettendo insieme le risorse, che ci sono, per mantenere le promesse fatte agli italiani perché il M5s non ha dimenticato le promesse fatte in campagna elettorale. Siccome i soldi ci sono le cose si possono realizzare: io ho detto che un governo serio trova le risorse, perché sennò è meglio tornare a casa, è inutile tirare a campare".