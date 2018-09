Rai, oggi il cda per la nomina del nuovo presidente

Si tiene oggi alle 9.30 il consiglio di amministrazione Rai che deve nominare il nuovo presidente della tv pubblica. Il consigliere scelto dovrebbe essere ascoltato in commissione di Vigilanza martedì prossimo, prima del via libera definitivo della bicamerale. Il nome indicato dalla maggioranza è quello del consigliere anziano Marcello Foa, che, dopo la bocciatura dello scorso luglio per il mancato sostegno di Forza Italia, potrebbe raggiungere i due terzi dei voti necessari in commissione grazie al sì degli azzurri.

IL sì a Foa dovrebbe passare con l'opposizione dei consiglieri Rita Borioni e Rodolfo Laganà. A breve sul tavolo del consiglio arriveranno anche le prime nomine della nuova gestione. In pole position per il Tg1 c'è sempre Gennaro Sangiuliano, sostenuto dal centrodestra, a meno che la spunti Alberto Matano, gradito a M5S, che potrebbe essere dirottato al Tg2. Al Tg3 si attende la conferma di Luca Mazzà (oltre che del direttore di rete Stefano Coletta), mentre alla radiofonia si parla di Paolo Corsini. Per la TGR sono in pole, sponsorizzati dalla Lega, Alessandro Casarin o Luciano Ghelfi, in lizza anche per il Tg2 qualora Matano andasse al Tg1. Per lo sport resta favorito Jacopo Volpi.