Siracusa, il Comitato per il nuovo ospedale incontra l'assessore Moschella

Impegno congiunto da parte delle istituzioni pubbliche per evitare ulteriori ritardi nella costruzione del nuovo ospedale a Siracusa.

Questo quanto emerso dal confronto tra il "Comitato per il nuovo ospedale" e l'assessore alla Sanità del comune di Siracusa, Fabio Moschella, che ha ribadito le assicurazioni avute dall'assessore regionale alla Sanità, Razza, sull'esistenza dei finanziamenti necessari per la nuova struttura ospedaliera.

Per il Comitato bisogna ripartire dalla delibera 103 del 7 luglio 2017 con la quale il Consiglio comunale ha individuato all'unanimità l'area dove dovrà sorgere il nuovo ospedale.

"Spetta all'Azienda sanitaria - sostiene Giusy Rinaudello per il Comitato - avviare l'iter progettuale".

Su questo punto l'assessore Moschella ha già preventivato un incontro con il nuovo direttore generale dell'Asp, non appena sarà nominato, per fare operativamente il punto della situazione. A questo proposito auspica l'istituzione di un tavolo di confronto Comune/Asp per un costante monitoraggio dell'iter di progettazione ed esecuzione dell'opera.