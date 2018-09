Siracusa, a bordo di uno scooter con hashish e marijuana: arrestati

Sono stati sorpresi dai Carabinieri, durante un controllo alla circolazione stradale, a bordo di uno scooter con 2 panetti di hashish per un peso di 200 grammi e 4 dosi di marijuana di 3 grammi per un valore complessivo di 2mila euro.

A finire in manette, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, Andrea Calogero Giarratana, disoccupato 28enne, e P.L. disoccupato incensurato 18enne. I due sono in carcere.