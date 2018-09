Vertici Sonatrach ed Esso in audizione all'Ars, Cafeo "Sarà mantenuto l'impianto in attività"

Si è svolta ieri, all'Ars, l'audizione dei vertici Sonatrach ed Esso, insieme alle rappresentanze sindacali di categoria, in Commissione Attività Produttive.

“È apparsa chiara la volontà da parte di Sonatrach – dice l'onorevole Giovanni Cafeo – non solo di mantenere in attività l’impianto, ritenuto strategico per la posizione e per la capacità di raffinazione, ma anche di voler garantire sia la forza lavoro attualmente presente sia il pieno rispetto delle prescrizioni in tema di emissioni volute dalla Procura della Repubblica di Siracusa, già in parte avviate nella precedente gestione Esso”.

“L’ulteriore notizia di un investimento di circa 100 milioni di euro per una grande fermata volta alla modernizzazione di tutto l’impianto – continua ancora l’On. Cafeo – conferma, nonostante un atteggiamento del Governo non certo propositivo e privo di una visione a lungo termine, le intenzioni di Sonatrach di investire e di credere nel nostro territorio, tesi ulteriormente avvalorata dall’ipotesi di un trasferimento ad Augusta anche della sede centrale”.

“Ovviamente – conclude l’On. Cafeo – seguiremo con attenzione il proseguo dell’intero passaggio oltre allo sviluppo del piano industriale, provando a facilitare il dialogo con il Governo”.