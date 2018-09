Pachino, trasporto extraurbano gratuito per anziani nel 2019: istanze fino al 25 settembre

Aperti i termini per la presentazione delle domande del servizio gratuito di trasporto extraurbano riservato agli anziani per il 2015.

Le domande dovranno essere presentate negli uffici comunali del settore Welfare in via Pietro Nenni 14 entro martedì 25 settembre.

Per poter accedere al servizio i richiedenti devono aver compiuto 55 anni se donne e 60 se uomini ed essere titolari di un reddito non superiore a 9 mila 600 euro annui per anziano unico componente del nucleo familiare, e di 19 mila 200 euro per nuclei familiari composti da più soggetti.