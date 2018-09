Siracusa, rifiuti abbandonati: Gradenigo "attivare il controllo del vicinato"

Si chiama "controllo del vicinato" l'iniziativa proposta dal consigliere comunale Carlo Gradenigo, al fine di vigilare sull'abbandono indiscriminato dei rifiuti.

Si tratta di un "sistema già in uso dagli anni 70 negli USA e in Inghilterra e da poco approdato anche in Italia. - spiega Gradenigo - Tale controllo sfrutta le migliaia di fotocamere che tutti noi possediamo (es. smartphone), senza necessità di nuovi e costosi impianti dedicati, sempre più richiesti nei luoghi di maggior accumulo illegale di rifiuti. Un sistema di sorveglianza diffusa che mira alla collaborazione e formazione del cittadino e a prevenire, più che a reprimere i reati, sfruttando l'azione di controllo collettivo che rappresenta in sé il deterrente".

Bisognerà quindi attivare "un canale di comunicazione dedicato con le forze dell'ordine, alle quali inviare le segnalazioni dei cittadini, quando necessario" - dice Gradenigo.