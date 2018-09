Avola, sistemazione dell'area attendamenti e container: approvato il finanziamento

Approvato, dalla regione, il finanziamento per il progetto che prevede lavori per la sistemazione dell'area attendamenti e container ad Avola. Sarà impegnata la somma di 2,6 milioni di euro.

Il progetto prevede la sistemazione di un’area che ricade in un sito limitrofo all’ospedale e in prossimità dell’uscita autostradale, completa di opere di urbanizzazione primaria (viabilità interna, illuminazione, impianti di rete idrica e fognaria ecc.) per una area di circa 53.000 metri quadrati.

“Sbloccata un’opera di cui si parlava da 20 anni, un’opera di grande rilievo e fondamentale per il nostro territorio in una zona strategica – le parole del sindaco Luca Cannata –. Un'area vicino all'ospedale all'ingresso della città che potrà essere utilizzata per funzioni di Protezione civile ma che sarà chiaramente multifunzionale capace di soddisfare diverse esigenze della città”. L'intervento proposto è inserito nel programma degli interventi per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990