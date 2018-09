Siracusa, segnalato un uomo per possesso di modica quantità di sostanza stupefacente

La Polizia di Stato di Siracusa ha segnalato all'Autorità amministrativa competente un cittadino di origini tunisine, 39 anni, per possesso di modica quantità di sostanza stupefacente hashish.

L'uomo è stato identificato ieri sera, intorno alle 20, in corso Gelone. L'uomo era destinatario dell’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, ragione per la quale veniva condotto presso l’Ufficio Immigrazione per essere espulso dal territorio nazionale.