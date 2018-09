Siracusa, 47enne picchia e ruba borsa a prostituta: denunciato

E' stato denunciato, P.S., 47 anni, dalla polizia di Stato di Siracusa per il reato di rapina. Secondo la ricostruzione dei fatti l'uomo, intorno alla mezzanotte, si sarebbe recato in via Agnello, avrebbe incontrato una donna e con lei concordato il prezzo di una prestazione sessuale.

Alla richiesta di utilizzo di precauzioni e di pagamento anticipato, l'uomo sarebbe andato in escandescenza colpendola con schiaffi e pugni per sottrarle la borsa.