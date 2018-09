Lentini, il sindaco scrive al Governo: "Rateizzare i debiti dei cittadini in 76 anni"

Perchè la Lega può restituire i famosi 49 milioni di euro in 80 anni, e i cittadini hanno tempi molto più stretti per i debiti tributari?

Questa la domanda che sta dietro la richiesta messa nero su bianco da Saverio Bosco, sindaco di Lentini, il quale ha scritto una lettera indirizzata al presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, al ministro degli Interni, Matteo Salvini, al ministro dell'Economia Tria, e ai presidenti delle commissioni Bilancio e Finanze, sia Camera che Senato.

La richiesta avanzata dal primo cittadino è quella di rateizzare "tutti i debiti - si legge nel documento - verso il Comune in un numero massimo di 76 rate con scadenza annuale ad interessi zero".

In soldoni, Bosco chiede di rateizzare i debiti dei cittadini in un massimo di 76 anni.

Nella premessa si legge che Lentini è una città con alta soglia di disoccupazione e che tante famiglie sono in crisi.