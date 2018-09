Siracusa, viabilità provinciale: il parlamentare Ficara "Fondi in bilancio, servono i progetti"

"La situazione è drammatica" - commenta il parlamentare nazionale Paolo Ficara (M5s), il quale, insieme a Eugenio Saitta, ha incontrato i tecnici della ex Provincia Regionale per fare il punto sugli investimenti per la manutenzione della vasta rete viaria provinciale.

"E' infatti emerso dalle parole dei responsabili del settore Viabilità che dal 2009 non viene speso un euro in manutenzione ordinaria e straordinaria se non con interventi di somma urgenza" - ha spiegato al termine Ficara, componente della Commissione Trasporti della Camera.

"Capiamo che le criticità non mancano per le ex Province Regionali e per Siracusa in particolare", ha aggiunto Saitta. "Una riforma regionale schizofrenica ne ha lasciato immutata la struttura, aumentando i servizi e mandando sul lastrico gli enti con il prelievo forzoso dello Stato", sottolineano ancora Ficara e Saitta.

Nonostante la coperta sia corta, è possibile riuscire a garantire la giusta sicurezza sulle strade provinciali. "C'è una linea di intervento contenuta nella legge di bilancio della passata legislatura", ha illustrato Paolo Ficara ai responsabili del settore. "Sono previsti stanziamenti per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture delle ex Province. Ma servono progetti pronti ad essere avviati a cantiere", ha ripetuto il parlamentare pentastellato puntando ancora una volta sulla progettualità e sulla preparazione.

Paolo Ficara ed Eugenio Saitta hanno anche informato tecnici e dirigenti della ex Provincia circa la nuova iniziativa del Ministero della Difesa: mettere a disposizione il personale ausiliario per coprire la cronica carenza, anche di risorse umane, delle ex Province. "Le pubbliche amministrazioni possono attingere a costo zero a questo personale ausiliario. Se per esempio la ex Provincia ha bisogno di un ingegnere specializzato o di un informatico può contattare la direzione del personale militare e chiedere se tra le Forze Armate ci sono professionisti in ausiliaria residenti presso il Comune o la Provincia interessata e chiamarli in supporto dell'amministrazione per i 5 anni previsti".