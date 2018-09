Siracusa, mini gara di appalto per gestione rifiuti: Tekra si aggiudica il servizio, seconda Igm. Una ditta esclusa

Non sarà Igm Rifiuti Industriali a gestire il servizio di smaltimento dei rifiuti a Siracusa, almeno non per altri sei mesi. E' stata, infatti, la Tekra ad aggiudicarsi la mini gara, nell'attesa dell'altra gara, quella europea della valenza di sette anni di cui ancora il Comune non ha preparato il bando.

Il criterio di aggiudicazione della gara è quello del ribasso. La ditta Ati Tekra Ecologica Sud ha vinto con un ribasso di 13,86% sugli 8,5 milioni iva esclusa. Igm, invece, si è fermata al 9,071.

L'altra ditta, Energetica Ambiente, è stata esclusa per mancanza di un requisito.

Al primo piano del Comune di Siracusa, da ieri, il settore Ambiente analizza documenti e proposte delle ditte. Facile immaginare un ricorso, almeno di Igm.