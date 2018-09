Siracusa, il villaggio Miano si allaga e Gino Caldarella "si arma" di materassino e ombrellone

Prima pioggia dal sapore autunnale a Siracusa e puntualmente il villaggio Miano si allaga: le sue strade diventano fiumi impercorribili per le auto, figurarsi per i pedoni. E anche stavolta a scendere in campo è sempre lui, Gino Caldarella, già consigliere di quartiere, che, armato di materassino e ombrellone, fa finta di trovarsi al mare.

Non è la prima volta che Caldarella fa di queste messe in scena per richiamare l'attenzione dell'amministrazione sul problema che affligge da sempre il quartiere Epipoli: gli allagamenti che si verificano ogni qual volta piove.

E così è stato anche oggi pomeriggio: cuffia rossa in testa e costume intero nero Caldarella ha rappresentato il grande dramma dei residenti, con un sorriso amaro sulle labbra.