Siracusa, naviga all'interno dell'Area Marina protetta del Plemmirio: denunciato

Un uomo di 51 anni è stato denunciato da agenti della Squadra Nautica della Polizia in servizio di vigilanza costiera. L'uomo è stato deferito per aver navigato, con un gommone preso a noleggio, all’interno dell’Area marina Protetta del Plemmirio, nei pressi di Capo Murro di Porco, zona in cui è vietata qualsiasi attività di navigazione.