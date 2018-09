Siracusa, il Comune avvia procedura per l'affidamento in gestione dello stadio Nicola De Simone

Lo stadio Nicola De Simone di Siracusa sarà affidato in gestione ad una società sportiva del capoluogo dietro pagamento di un canone.

Questa la decisione presa dalla giunta comunale nella seduta del 13 settembre scorso, che ha emanato un atto di indirizzo con il quale ha dato mandato al dirigente di settore, Loredana Caligiore, di procedere all'affidamento attraverso una procedura di selezione rivolta alle società sportive e agli enti di promozione sportiva.

L'atto di indirizzo dispone che il Comune possa utilizzare per 20 giorni l'anno gratuitamente la struttura, che il gestore si faccia carico del pagamento delle utenze e degli oneri per la manutenzione del prato sintetico, oltre che della pulizia e della manutenzione dell'impianto, di far rispettare le norme sulla sicurezza e di applicare alle società che faranno richiesta di utilizzo le tariffe già fissate dalla giunta per il Palazzetto dello Sport.

Solo al Siracusa Calcio verrà garantito l'utilizzo gratuito per le partite ufficiali di campionato, Coppa Italia e per i play off.