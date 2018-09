Siracusa, spaccio di cocaina e marijuana in Piazza San Metodio: arrestato 24enne

Sorpreso a spacciare droga in piazza San Metodio. E' successo ieri a Siracusa, dove i Carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, Luigi Cacciatore, disoccupato, 24enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa 20 dosi di cocaina e 22 di marijuana, e 380 euro in contanti ritenuti frutto dell'attività di spaccio.

La vendita al dettaglio della sostanza avrebbe fruttato circa 500 euro.