Siracusa, aveva in casa una pistola con matricola abrasa: arrestata

Nascondeva in casa una pistola con matricola abrasa. Scoperta dai carabinieri, è stata arrestata con l'accusa di detenzione abusiva di arma clandestina: si tratta di Jessica Campisi, 40 anni, residente nella frazione di Belvedere.

Ieri pomeriggio i militari dell'Arma hanno bussato alla porta dell'abitazione della donna, quest'ultima ha cercato di prendere l'arma, che era nascosta nell'interstizio di una parete, ma è stata bloccata. Avvolta in un pezzo di stoffa, c'era la pistola calibro 6,35 in perfetto stato di manutenzione con all’interno un caricatore contenente 5 proiettili dello stesso calibro. Per la donna sono stati disposti gli arresti domiciliari.